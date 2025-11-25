En Caborca, decomisan tráiler en el que traficaban metanfetamina

Un cargamento de droga valuado en más de 100 millones de pesos fue decomisado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

El aseguramiento ocurrió en la carretera estatal a Puerto Peñasco, a la altura del municipio de Caborca, donde los agentes interceptaron un tráiler acoplado a un semirremolque.

Al revisar la unidad, se percataron de que en uno de los tanques de diésel había 400 litros de metanfetamina líquida, los cuales, fueron asegurados.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que el costo estimado de la droga es de 107.3 millones de pesos.

El chofer de la unidad, narcótico y camión, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), para las investigaciones correspondientes.