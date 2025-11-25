  • 24° C
Policiaca

Decomisan camioneta ligada a “levantón” de Policía en Ciudad Obregón

Dentro de la unidad se hallaron varias armas largas, municiones y equipo táctico

Nov. 25, 2025
En el poblado de Bataconcica; perteneciente al municipio de Bácum, fue localizado el vehículo que criminales utilizaron para privar de la libertad a un elemento de la Policía Municipal.

Dentro de la unidad, también fue localizado el oficial José Gilberto C., quien se encontraba sano y salvo.

Al revisar el vehículo en cuestión; una Jeep Cherokee de color blanco, los agentes hallaron seis armas largas, 24 cargadores, 596 cartuchos, dos chalecos tácticos y 61 púas ponchallantas.

imagen-cuerpo

Todo el material fue trasladado a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente.

SIN RASTRO DE UNIVERSITARIO PLAGIADO

Como oportunamente se dio a conocer, de manera simultánea al rapto del policía, el joven Raymundo de 23 años de edad; quien es estudiante universitario, también fue privado de la libertad, y su paradero aún es incierto. Ambos sujetos fueron “levantados” en las inmediaciones de la colonia Tepeyac.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

