Decomisan camioneta ligada a “levantón” de Policía en Ciudad Obregón

En el poblado de Bataconcica; perteneciente al municipio de Bácum, fue localizado el vehículo que criminales utilizaron para privar de la libertad a un elemento de la Policía Municipal.

Dentro de la unidad, también fue localizado el oficial José Gilberto C., quien se encontraba sano y salvo.

Al revisar el vehículo en cuestión; una Jeep Cherokee de color blanco, los agentes hallaron seis armas largas, 24 cargadores, 596 cartuchos, dos chalecos tácticos y 61 púas ponchallantas.

Todo el material fue trasladado a la Jefatura de Policía Municipal, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente.

SIN RASTRO DE UNIVERSITARIO PLAGIADO

Como oportunamente se dio a conocer, de manera simultánea al rapto del policía, el joven Raymundo de 23 años de edad; quien es estudiante universitario, también fue privado de la libertad, y su paradero aún es incierto. Ambos sujetos fueron “levantados” en las inmediaciones de la colonia Tepeyac.