Revelan lista de lesionados tras choque volcamiento de autobús en la carretera Navojoa-Huatabampo

La Coordinación de Bomberos y Protección Civil de Navojoa dio a conocer la lista preliminar de personas lesionadas tras el accidente ocurrido la noche del domingo 21 de diciembre en el kilómetro 13 de la carretera Huatabampo-Navojoa, donde un autobús de pasajeros de la línea Albatros se vio involucrado en un choque que derivó en su volcamiento.
De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró alrededor de las 20:50 horas y dejó un saldo de 41 personas lesionadas, además del fallecimiento de una persona. El autobús transportaba a 44 pasajeros y se impactó con una camioneta particular tripulada por dos personas.
Las autoridades informaron que 28 personas fueron atendidas y trasladadas en ambulancias, 13 acudieron por sus propios medios a unidades médicas y tres más no requirieron atención hospitalaria tras ser valoradas en el lugar.
LESIONADOS TRASLADADOS POR BOMBEROS DE NAVOJOA
- Espiridión Fimbres Ortega, 67 años, Hospital General
- Zoé Denisse Fimbres Quintero, 15 años, Hospital General
- Alexia Ochoa Austin, 30 años, Hospital General
- Maday Parra, 31 años, Hospital General
- Margarita Ramírez Valenzuela, 33 años, Hospital General
- Susana Alcántar Valenzuela, 46 años, Hospital San José
- Teresa de Jesús Rodríguez Valle, 40 años, Hospital San José
- Jessica Michelle Alcántar Valenzuela, 23 años, Hospital San José
- Jesús Francisco Ochoa Rodríguez, 5 años, Hospital San José
- María Dolores Corral Vaca, Hospital San José
- Artemio Piña Morales, 64 años, IMSS Navojoa
PACIENTES TRASLADADOS A HUATABAMPO
- Jesús Cornelio Rábago Espinoza, 35 años, IMSS Bienestar
- Abril Aranza Rábago Villegas, 11 años, IMSS Bienestar
- Fernanda Josseline Valenzuela Moroyoqui, 23 años, IMSS Bienestar
- Luisa María Soto Valenzuela, 22 años, IMSS Bienestar
- Lidia Camila López Carrera, 20 años, IMSS
- Karely de Jesús Espinoza Callejas, 23 años, IMSS
- Alejandra Cantú Morales, 22 años, IMSS
- Lucero Isamar Álvarez Verdugo, 30 años, IMSS
- Yoxana Marisela Gastélum López, 27 años, IMSS
TRASLADADOS POR CRUZ ROJA NAVOJOA
- David Felipe Ochoa Rodríguez, 11 años, Hospital San José
- Mía Luciana Ochoa Rodríguez, 9 años, Hospital San José
- Diana Lourdes Silva Mexía, 22 años, Hospital San José
TRASLADADO POR CRUZ ROJA BACOBAMPO
- Diego Cosme Valenzuela, 22 años, IMSS
PACIENTES TRASLADADOS POR CRUZ ROJA HUATABAMPO
- Luz Elena Contreras Quijano, 40 años, IMSS
- Jesús Feliciano Casique, 30 años, IMSS
- Lucero Abigail González Contreras, 15 años, IMSS
TRASLADOS POR SU CUENTA
- Yolanda Guadalupe Avilés Valenzuela, 47 años, IMSS
- Carmelo Alexander Cortez Urías, 47 años, IMSS
- Luis Fernando Barredes León, 25 años, IMSS
- Litzy Anahí García Cota, 8 años, IMSS
- Bruno Guadalupe Barredes Estrella, 45 años, IMSS
- Vanessa Anahí García Cota, 25 años, IMSS
- Alonso Javier Valenzuela Carballo, 33 años, IMSS
- Lucero Vianey Corral Galaviz, 29 años, IMSS
- Abigail Mora Aldaco, 23 años, IMSS
- Laura Aralé Valdez Gutiérrez, 12 años, IMSS
- José Antonio González Leyva, 41 años, IMSS
- Anahí Libertad González Valenzuela, 10 años, IMSS
- María Elena Valdez Moroyoqui, 32 años, IMSS
Las autoridades señalaron que la mayoría de los pacientes presentaron lesiones clasificadas como leves y moderadas, aunque algunos fueron catalogados en estatus rojo. La información corresponde a un reporte preliminar y podría actualizarse conforme avance la atención médica.
Protección Civil reiteró que se mantiene la coordinación entre el Ayuntamiento de Navojoa y el Gobierno del Estado de Sonora para dar seguimiento al estado de salud de los lesionados y brindar apoyo a sus familiares.
DEPENDENCIAS Y CORPORACIONES INVOLUCRADAS
Durante el accidente y traslado de los lesionados se contó con la participación de diversas dependencias y corporaciones, entre ellas: Bomberos y Protección Civil de Navojoa y Huatabampo; Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navojoa; Policía Estatal; Salud Municipal de Navojoa y el Hospital San José; así como las delegaciones de la Cruz Roja de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Bacobampo.
Además, colaboraron el Grupo Lince, la Brigada de Celulosa Navojoa, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).