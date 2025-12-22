Revelan lista de lesionados tras choque volcamiento de autobús en la carretera Navojoa-Huatabampo

La Coordinación de Bomberos y Protección Civil de Navojoa dio a conocer la lista preliminar de personas lesionadas tras el accidente ocurrido la noche del domingo 21 de diciembre en el kilómetro 13 de la carretera Huatabampo-Navojoa, donde un autobús de pasajeros de la línea Albatros se vio involucrado en un choque que derivó en su volcamiento.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró alrededor de las 20:50 horas y dejó un saldo de 41 personas lesionadas, además del fallecimiento de una persona. El autobús transportaba a 44 pasajeros y se impactó con una camioneta particular tripulada por dos personas.

Las autoridades informaron que 28 personas fueron atendidas y trasladadas en ambulancias, 13 acudieron por sus propios medios a unidades médicas y tres más no requirieron atención hospitalaria tras ser valoradas en el lugar.

LESIONADOS TRASLADADOS POR BOMBEROS DE NAVOJOA

Espiridión Fimbres Ortega , 67 años, Hospital General

, 67 años, Hospital General Zoé Denisse Fimbres Quintero , 15 años, Hospital General

, 15 años, Hospital General Alexia Ochoa Austin , 30 años, Hospital General

, 30 años, Hospital General Maday Parra, 31 años, Hospital General

Margarita Ramírez Valenzuela, 33 años, Hospital General

Susana Alcántar Valenzuela , 46 años, Hospital San José

, 46 años, Hospital San José Teresa de Jesús Rodríguez Valle , 40 años, Hospital San José

, 40 años, Hospital San José Jessica Michelle Alcántar Valenzuela , 23 años, Hospital San José

, 23 años, Hospital San José Jesús Francisco Ochoa Rodríguez , 5 años, Hospital San José

, 5 años, Hospital San José María Dolores Corral Vaca , Hospital San José

, Hospital San José Artemio Piña Morales, 64 años, IMSS Navojoa

PACIENTES TRASLADADOS A HUATABAMPO

Jesús Cornelio Rábago Espinoza , 35 años, IMSS Bienestar

, 35 años, IMSS Bienestar Abril Aranza Rábago Villegas , 11 años, IMSS Bienestar

, 11 años, IMSS Bienestar Fernanda Josseline Valenzuela Moroyoqui , 23 años, IMSS Bienestar

, 23 años, IMSS Bienestar Luisa María Soto Valenzuela , 22 años, IMSS Bienestar

, 22 años, IMSS Bienestar Lidia Camila López Carrera , 20 años, IMSS

, 20 años, IMSS Karely de Jesús Espinoza Callejas , 23 años, IMSS

, 23 años, IMSS Alejandra Cantú Morales , 22 años, IMSS

, 22 años, IMSS Lucero Isamar Álvarez Verdugo , 30 años, IMSS

, 30 años, IMSS Yoxana Marisela Gastélum López, 27 años, IMSS

TRASLADADOS POR CRUZ ROJA NAVOJOA

David Felipe Ochoa Rodríguez , 11 años, Hospital San José

, 11 años, Hospital San José Mía Luciana Ochoa Rodríguez , 9 años, Hospital San José

, 9 años, Hospital San José Diana Lourdes Silva Mexía, 22 años, Hospital San José

TRASLADADO POR CRUZ ROJA BACOBAMPO

Diego Cosme Valenzuela, 22 años, IMSS

PACIENTES TRASLADADOS POR CRUZ ROJA HUATABAMPO

Luz Elena Contreras Quijano , 40 años, IMSS

, 40 años, IMSS Jesús Feliciano Casique , 30 años, IMSS

, 30 años, IMSS Lucero Abigail González Contreras, 15 años, IMSS

TRASLADOS POR SU CUENTA

Yolanda Guadalupe Avilés Valenzuela , 47 años, IMSS

, 47 años, IMSS Carmelo Alexander Cortez Urías , 47 años, IMSS

, 47 años, IMSS Luis Fernando Barredes León , 25 años, IMSS

, 25 años, IMSS Litzy Anahí García Cota , 8 años, IMSS

, 8 años, IMSS Bruno Guadalupe Barredes Estrella , 45 años, IMSS

, 45 años, IMSS Vanessa Anahí García Cota , 25 años, IMSS

, 25 años, IMSS Alonso Javier Valenzuela Carballo , 33 años, IMSS

, 33 años, IMSS Lucero Vianey Corral Galaviz , 29 años, IMSS

, 29 años, IMSS Abigail Mora Aldaco , 23 años, IMSS

, 23 años, IMSS Laura Aralé Valdez Gutiérrez , 12 años, IMSS

, 12 años, IMSS José Antonio González Leyva , 41 años, IMSS

, 41 años, IMSS Anahí Libertad González Valenzuela , 10 años, IMSS

, 10 años, IMSS María Elena Valdez Moroyoqui, 32 años, IMSS

Las autoridades señalaron que la mayoría de los pacientes presentaron lesiones clasificadas como leves y moderadas, aunque algunos fueron catalogados en estatus rojo. La información corresponde a un reporte preliminar y podría actualizarse conforme avance la atención médica.

Protección Civil reiteró que se mantiene la coordinación entre el Ayuntamiento de Navojoa y el Gobierno del Estado de Sonora para dar seguimiento al estado de salud de los lesionados y brindar apoyo a sus familiares.

DEPENDENCIAS Y CORPORACIONES INVOLUCRADAS

Durante el accidente y traslado de los lesionados se contó con la participación de diversas dependencias y corporaciones, entre ellas: Bomberos y Protección Civil de Navojoa y Huatabampo; Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Navojoa; Policía Estatal; Salud Municipal de Navojoa y el Hospital San José; así como las delegaciones de la Cruz Roja de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Bacobampo.

Además, colaboraron el Grupo Lince, la Brigada de Celulosa Navojoa, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).