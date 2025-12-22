Ayuntamiento de Navojoa confirma un fallecido y 41 lesionados tras accidente en la carretera Navojoa-Huatabampo

El Ayuntamiento de Navojoa confirmó el fallecimiento de una persona y 41 pasajeros lesionados como resultado de un accidente ocurrido la noche del domingo en la carretera Navojoa-Huatabampo, a la altura del kilómetro 13, donde una camioneta se impactó contra un autobús de pasajeros de la línea Albatros, el cual terminó volcado.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando testigos alertaron a los servicios de emergencia tras la fuerte colisión. Los primeros informes señalan que el conductor de una camioneta tipo SUV, marca Ford Escape, color rojo, habría perdido el control del vehículo luego del estallido de un neumático, lo que provocó el impacto frontal con el autobús.

El operador del autobús, procedente de Huatabampo, intentó maniobrar para evitar el choque; sin embargo, tras la colisión, la unidad avanzó varios metros fuera de control y terminó volcada sobre uno de sus costados en la cuneta de la carretera.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja de Navojoa y Huatabampo, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros y realizaron el traslado de los lesionados a distintas unidades médicas. En el interior de la camioneta quedó el cuerpo del conductor, quien perdió la vida en el lugar.

Asimismo, corporaciones de seguridad implementaron un operativo para desviar el tráfico, debido a que la carretera permaneció parcialmente cerrada mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio, el peritaje correspondiente y el rescate del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

En un comunicado, el Gobierno Municipal informó que los 41 pasajeros presentaron lesiones leves y moderadas y que, desde el primer momento, la atención fue coordinada entre autoridades municipales y el Gobierno del Estado de Sonora, priorizando la atención médica, el resguardo y la seguridad en la zona. Además, el Ayuntamiento de Navojoa expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de la persona fallecida.