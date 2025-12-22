  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 22 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Ayuntamiento de Navojoa confirma un fallecido y 41 lesionados tras accidente en la carretera Navojoa-Huatabampo

El accidente ocurrió la noche del domingo, luego de que una camioneta se impactara contra un autobús de la línea Albatros

Dic. 22, 2025
Ayuntamiento de Navojoa confirma un fallecido y 41 lesionados tras accidente en la carretera Navojoa-Huatabampo

El Ayuntamiento de Navojoa confirmó el fallecimiento de una persona y 41 pasajeros lesionados como resultado de un accidente ocurrido la noche del domingo en la carretera Navojoa-Huatabampo, a la altura del kilómetro 13, donde una camioneta se impactó contra un autobús de pasajeros de la línea Albatros, el cual terminó volcado.

De acuerdo con el reporte oficial, el percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando testigos alertaron a los servicios de emergencia tras la fuerte colisión. Los primeros informes señalan que el conductor de una camioneta tipo SUV, marca Ford Escape, color rojo, habría perdido el control del vehículo luego del estallido de un neumático, lo que provocó el impacto frontal con el autobús.

El operador del autobús, procedente de Huatabampo, intentó maniobrar para evitar el choque; sin embargo, tras la colisión, la unidad avanzó varios metros fuera de control y terminó volcada sobre uno de sus costados en la cuneta de la carretera.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos de la Cruz Roja de Navojoa y Huatabampo, quienes brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros y realizaron el traslado de los lesionados a distintas unidades médicas. En el interior de la camioneta quedó el cuerpo del conductor, quien perdió la vida en el lugar.

Asimismo, corporaciones de seguridad implementaron un operativo para desviar el tráfico, debido a que la carretera permaneció parcialmente cerrada mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio, el peritaje correspondiente y el rescate del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

En un comunicado, el Gobierno Municipal informó que los 41 pasajeros presentaron lesiones leves y moderadas y que, desde el primer momento, la atención fue coordinada entre autoridades municipales y el Gobierno del Estado de Sonora, priorizando la atención médica, el resguardo y la seguridad en la zona. Además, el Ayuntamiento de Navojoa expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de la persona fallecida.

imagen-cuerpo
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


Contenido Relacionado
Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida
Policiaca

Accidente en la Internacional 15 deja a una persona sin vida

Diciembre 21, 2025

Una persona murió tras ser impactado por un vehículo en la salida sur de la ciudad; el conductor huyó del sitio

Ponen tras las rejas a sujeto acusado de robar ganado en Sonora
Policiaca

Ponen tras las rejas a sujeto acusado de robar ganado en Sonora

Diciembre 21, 2025

Rómulo "N" se habría apoderado de dos vacas en un rancho del municipio de Fronteras

Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón
Policiaca

Condenan a 25 años de prisión a dos hermanos por homicidio en Ciudad Obregón

Diciembre 21, 2025

En agosto del 2024, Maritza y Luis Miguel privaron de la vida a un hombre; uno de ellos lo sometió y el otro lo atacó con un arma punzocortante