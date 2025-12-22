FGJES "revienta" vivienda de la Bellavista en Ciudad Obregón

Personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) cumplimentó una orden de cateo, mediante la que aseguraron una considerable cantidad de narcóticos.

La diligencia se realizó en una vivienda de la colonia Bellavista, al noroeste de Ciudad Obregón; y también participaron agentes de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina.

De acuerdo con información compartida por el Gabinete de Seguridad de México, fueron un total de 200 dosis de metanfetamina o crystal aseguradas.

De igual modo, se incautaron 300 pipas de vidrio, presuntamente utilizadas para el consumo de la sustancia, así como un sedán Nissan Versa de color gris.

Todo el material decomisado quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.