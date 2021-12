Reportan desaparición de conocido chef en Mazatlán

El conocido chef Manny Inzunza, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo por la tarde al salir de su trabajo, en Mazatlán, Sinaloa.

Su esposa lanzó una alerta de búsqueda luego de que no contestara su celular, pues al salir de su empleo en el restaurante de mariscos Arca 81, pocos minutos después de las 6:00 de la tarde, estuvo hablando con ella, pero ya no se volvió a comunicar y hasta el momento no sabían de su paradero.