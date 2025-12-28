  • 24° C
Por homicidio cometido en 2017, los sentencian a 28 años de cárcel en Hermosillo

El crimen estaba relacionado con la venta de droga, según informó la Fiscalía del Estado

Dic. 28, 2025
Adalberto "N" y Aarón Abraham "N" fueron sentenciados por su participación en el delito de homicidio calificado con ventaja, en perjuicio de Conrado "N", en la ciudad de Hermosillo.

Tras el proceso judicial, la autoridad determinó imponer a los responsables una pena de 28 años, 1 mes y 15 días de prisión a cada uno, por su responsabilidad en el ataque ocurrido en el año 2017 en la capital sonorense.

El agente del Ministerio Público logró demostrar que los hechos se originaron por motivos relacionados con la venta de droga; el ataque se perpetró el día 27 de diciembre, aproximadamente a las 03:00 horas.

El hoy occiso, Conrado "N", se encontraba en un domicilio ubicado en la calle Cuevas, de la colonia Puerta del Rey; los acusados, Adalberto "N" y Aarón Abraham "N", arribaron al lugar y, de manera violenta, ingresaron al inmueble para sacar a la víctima.

Una vez fuera del domicilio, Adalberto "N" y otros sujetos comenzaron a golpear a Conrado "N" mientras lo mantenían hincado, posteriormente, Aarón Abraham "N" accionó en contra de la víctima un arma de fuego que portaba, causándole lesiones que derivaron en su muerte.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

