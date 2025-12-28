Por ataque a 5 personas en SLRC, dejan en prisión preventiva a Alberto "N"

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó ante un juez a Alberto "N", tras la ejecución de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, en agravio de cinco personas, entre ellas una menor de edad, en San Luis Río Colorado (SLRC).

En audiencia inicial, el órgano jurisdiccional tuvo por formulada la imputación y concedió la ampliación del término constitucional para resolver la vinculación a proceso, además, se impuso la prisión preventiva como medida cautelar, al valorar el riesgo procesal y la gravedad de los hechos.

La intervención fue resultado de acciones de investigación encabezadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que permitieron ubicar y capturar al imputado, asegurando su comparecencia ante la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de agosto, alrededor de las 02:00 horas, en la colonia Solidaridad, cuando las víctimas circulaban a bordo de un vehículo sedán Toyota Camry color blanco.

Las investigaciones establecen que el imputado habría efectuado disparos de arma de fuego de manera sorpresiva y sin dar oportunidad de defensa; la reacción del conductor permitió abandonar el sitio y evitar un desenlace fatal.