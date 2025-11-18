  • 24° C
Policiaca

Por doble homicidio en Ciudad Obregón, dan prisión preventiva a Denzel Vicente “N”

El crimen sucedió el pasado 1 de agosto, en las inmediaciones de la colonia Beltrones

Nov. 18, 2025
Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de dos personas, Denzel Vicente “N” fue vinculado a proceso penal, y puesto en prisión preventiva

Lo anterior, por su presunta participación en los hechos cometidos en agravio de Alán “N” y Omar “N”, quienes fueron privados de la vida el 1 de agosto de 2025.

Datos de prueba expuestos establecieron que el imputado y un copartícipe arribaron a bordo de una motocicleta al domicilio ubicado en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón, donde sorprendieron a las víctimas sin permitirles posibilidad alguna de defensa.

Los agresores emplearon dos armas de fuego; una larga y una corta, con las que dispararon en múltiples ocasiones, provocando lesiones craneoencefálicas y abdominales que derivaron en la pérdida de la vida de ambos afectados.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

