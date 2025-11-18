Por doble homicidio en Ciudad Obregón, dan prisión preventiva a Denzel Vicente “N”

Por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en agravio de dos personas, Denzel Vicente “N” fue vinculado a proceso penal, y puesto en prisión preventiva

Lo anterior, por su presunta participación en los hechos cometidos en agravio de Alán “N” y Omar “N”, quienes fueron privados de la vida el 1 de agosto de 2025.

Datos de prueba expuestos establecieron que el imputado y un copartícipe arribaron a bordo de una motocicleta al domicilio ubicado en calle Camelia Blanca y Pérsimo, en la colonia Beltrones de Ciudad Obregón, donde sorprendieron a las víctimas sin permitirles posibilidad alguna de defensa.

Los agresores emplearon dos armas de fuego; una larga y una corta, con las que dispararon en múltiples ocasiones, provocando lesiones craneoencefálicas y abdominales que derivaron en la pérdida de la vida de ambos afectados.