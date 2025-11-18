  • 24° C
Policiaca

Acusan a Kevin Orlando "N" de asesinato de menor en Ciudad Obregón

El adolescente de 16 años de edad fue acribillado en una vivienda de la calle Mayo, en la colonia Santa Fe

Nov. 18, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Kevin Orlando "N", de 22 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de un menor de 16 años, en Ciudad Obregón.

En audiencia, el juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que integran la carpeta de investigación ocurrieron el 15 de agosto de 2024, en un domicilio ubicado sobre la calle Mayo entre Lázaro Cárdenas y Pascual Orozco, en la colonia Santa Fe.

De acuerdo con los datos de prueba, el imputado y diversos copartícipes actuaron bajo previo acuerdo; y uno de ellos accionó un arma de fuego en contra del joven, privándolo de la vida.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

