Acusan a Kevin Orlando "N" de asesinato de menor en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Kevin Orlando "N", de 22 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en perjuicio de un menor de 16 años, en Ciudad Obregón.

En audiencia, el juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos que integran la carpeta de investigación ocurrieron el 15 de agosto de 2024, en un domicilio ubicado sobre la calle Mayo entre Lázaro Cárdenas y Pascual Orozco, en la colonia Santa Fe.

De acuerdo con los datos de prueba, el imputado y diversos copartícipes actuaron bajo previo acuerdo; y uno de ellos accionó un arma de fuego en contra del joven, privándolo de la vida.