Intentan asesinar al "Payín" en Villas del Sol

Con varios impactos de bala en el cuerpo, ingresó al hospital un hombre al que desconocidos intentaron asesinar en las inmediaciones de la colonia Villas del Sol.

Se trata de Efraín, alias "El Payín", quien fue agredido a eso de las 23:30 horas del lunes, en calle Leandro Soto Galindo y Águila, al sur de Ciudad Obregón.

A bordo de una ambulancia, paramédicos de Cruz Roja lo llevaron a recibir atención médica, mientras que corporaciones policiacas, militares y personal de la Fiscalía permanecieron en el sitio del ataque, realizando las averiguaciones correspondientes.

Momentos antes del atentado, ya se había registrado una balacera en el sector, precisamente en calle Privada del Rincón y de la Luna, en el fraccionamiento Rincón del Valle.

En el lugar, autoridades descartaron la presencia de víctimas, al encontrar únicamente indicios balísticos que fueron recolectados para su posterior análisis.