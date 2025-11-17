Operativos de la Mesa de Seguridad en Sonora dejan 231 detenidos

Entre el 10 y el 17 de noviembre, corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad realizaron diversas acciones en municipios como Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Yécora, Álamos, Caborca, Altar, Nogales, Guaymas, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Benito Juárez y Sonoyta, logrando la detención de 231 personas y el aseguramiento de vehículos, armamento y narcóticos.

Las tareas operativas fueron desarrolladas por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes ejecutaron 105 órdenes de aprehensión y cumplimentaron 21 cateos.

CLARIDAD

Como resultado, se aseguraron 96 vehículos, 25 armas de fuego, 652 cartuchos útiles, 20 cámaras de vigilancia conocidas como "parásito", así como 11 máquinas tragamonedas. En cuanto a drogas, el total decomisado ascendió a 999 mil 565 dosis de diferentes sustancias.

Todas las personas detenidas, así como los objetos e indicios recopilados, fueron turnados al Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.