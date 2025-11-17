Cinco códigos rojos tiñen de negro el lunes de asueto en Ciudad Obregón

El lunes de asueto, en conmemoración de la Revolución Mexicana, las balas sonaron pero no por alguna gesta heroica, sino por distintos hechos armados que tiñeron de rojo a Ciudad Obregón.

Estos hechos de violencia estuvieron precedidos desde el domingo 16 de noviembre, cuando alrededor de las 21:00 horas un jovencito fue asesinado en la colonia Cajeme; fue identificado como Leonardo, de 18 años de edad. Se informó que el muchacho se cayó abatido por la calle María Grever, entre Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez. Tenía su domicilio por la calle Pascual Orozco.

LOS 5 CÓDIGOS ROJOS DE LUNES

Luego de eso se desataron los demonios, y los problemas iniciaron a las 2;45 horas de este 17 de noviembre, cuando dos jóvenes, José Gabriel, de 22 años, y Joel Humberto, fueron agredidos a balazos por fuera de un antro ubicado en la avenida Miguel Alemán, entre Yaqui y Mayo. Inicialmente se dio una pelea a golpes, que derivó en la balacera. Los agresores huyeron en un Dodge Charger naranja, mientras que los heridos fueron llevados al hospital.

El segundo hecho en la madrugada, en Villa Provenza, por la Coahuila, entre Camino Real y Ejército Nacional, donde una persona, identificada como Jesús Eduardo, de 29 años, recibió seis balazos; perdió la vida en el lugar del atentado.

Presentó heridas de bala en calibre 40, y presentó lesiones en la parte superior y posterior de la espalda, abdomen, brazo izquierdo y pie derecho.

El tercer incidente se registró en la colonia Sonora, poco antes de las 6:00 horas Kevin C., "El Cabrera" fue baleado en la calle Fernando Galaz, entre Miguel Mejía y General Fausto Topete. Fue llevado a una clínica, donde fue reportado sin vida. Vestía ropa oscura y estaba descalzo, solo portaba calcetas blancas.

El cuarto hecho de violencia se registró en la comisaría de Cócorit, donde una mujer fue agredida a tiros. La víctima es Perla Guadalupe, 42 años de edad, quien fue agredida en la calle Huírivis, de la colonia La Huerta. Recibió dos balazos, fue levantada con vida y llevada a un nosocomio.

El quinto y último de la tarde se registró en la colonia México, donde una vivienda fue foco de un ataque armado. El atentado ocurrió en calle Cabo Catoche, entre Tabasco y Puerto de Yavaros. Testigos informaron que tipos en un auto dispararon en contra de una casa abandonada para después retirarse.

Pese a que en todos los casos se presentaron elementos de los tres órdenes de gobierno, no se reportaron detenidos; resta que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realice las indagatorias para dar con los responsables.