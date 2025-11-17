Feminicidio en Huatabampo: adulto mayor es detenido tras la muerte de su pareja

Un hecho que conmocionó a la comunidad de Huatabampo se registró la mañana de este lunes, cuando una mujer de 65 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Guadalupe Ríos. Las autoridades confirmaron que su pareja sentimental, un hombre de 64 años, fue detenido en el lugar de los hechos.

LOS HECHOS EN LA COLONIA GUADALUPE RÍOS

De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 08:50 horas varios vecinos alertaron a las autoridades sobre una agresión que ocurría en el domicilio de la víctima. Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato y encontraron al presunto agresor saliendo de la casa con un cuchillo en la mano y manchas de sangre en la ropa.

La rápida respuesta permitió su detención en flagrancia mientras caminaba por calles de la colonia PRI 90.

HALLAZGO DENTRO DEL DOMICILIO

Tras asegurar al sospechoso, los agentes ingresaron al hogar donde se encontró el cuerpo sin vida de la mujer. El área fue acordonada para permitir el trabajo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales, quienes se encargaron de procesar la escena y recolectar los indicios necesarios.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora inició una carpeta por el delito de feminicidio, y el detenido será presentado ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Testimonios de vecinos y evidencia recabada en el lugar serán clave para esclarecer el caso.

La FGJES reiteró que continuará investigando el hecho con perspectiva de género y con todo el rigor que la ley demanda, con el fin de garantizar justicia para la víctima y acompañamiento para sus familiares.