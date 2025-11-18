Atacan a policías de Hermosillo; uno murió y otro está lesionado

Un par de elementos de la Policía Municipal de Hermosillo fue atacado a balazos durante la noche del lunes en la colonia Adolfo López Mateos.

La agresión sucedió a las 22:31 horas, en calle Dalia, entre Pirul y Tabachín, cuando los uniformados circulaban en la patrulla con número E-217, asignada al Departamento de Tránsito.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ocupantes de una motocicleta fueron quienes abrieron fuego contra la unidad oficial.

Cuando arribaron autoridades y personal de Cruz Roja al lugar, el agente Rafael Vázquez Flores ya había dejado de existir, mientras que su compañero, que se encontraba lesionado, recibió primeros auxilios y posteriormente lo llevaron al hospital.

"CAE" PRESUNTO RESPONSABLE

Gracias a los datos de prueba que la Fiscalía obtuvo en el lugar de los hechos, un hombre presuntamente implicado en el ataque fue detenido durante un operativo, desplegado en la misma colonia.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de determinar su situación legal.