Balacera durante velorio en Ciudad Obregón deja un herido

Un joven de 18 años de edad fue agredido a tiros, cuando se encontraba en una funeraria del sur de Ciudad Obregón, durante la medianoche del lunes.

Lo anterior sucedió en calle Norman E. Borlaug entre Mariano Escobedo y bulevar Ramírez, cuando José Roberto M. A. se encontraba en la velación de los restos de Kevin C., quien fue asesinado el lunes por la mañana en calle Fernando Galaz y Miguel Mexía, en la colonia Sonora.

José Roberto se encontraba afuera de la funeraria, junto a otros muchachos, cuando fue atacado por otro tipo, quien huyó a bordo de una motocicleta.

Personal de Cruz Roja brindó primeros auxilios al lesionado, y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica y custodia policiaca.

Por su parte, las corporaciones policiacas custodiaron el área, en tanto que peritos de la Fiscalía realizaban el procesamiento de evidencias.