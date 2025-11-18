  • 24° C
Policiaca

Balacera durante velorio en Ciudad Obregón deja un herido

Los hechos ocurrieron afuera de una funeraria, donde velaban los restos de un jovencito asesinado en la colonia Sonora

Nov. 18, 2025
Un joven de 18 años de edad fue agredido a tiros, cuando se encontraba en una funeraria del sur de Ciudad Obregón, durante la medianoche del lunes.

Lo anterior sucedió en calle Norman E. Borlaug entre Mariano Escobedo y bulevar Ramírez, cuando José Roberto M. A. se encontraba en la velación de los restos de Kevin C., quien fue asesinado el lunes por la mañana en calle Fernando Galaz y Miguel Mexía, en la colonia Sonora.

José Roberto se encontraba afuera de la funeraria, junto a otros muchachos, cuando fue atacado por otro tipo, quien huyó a bordo de una motocicleta.

Personal de Cruz Roja brindó primeros auxilios al lesionado, y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica y custodia policiaca.

Por su parte, las corporaciones policiacas custodiaron el área, en tanto que peritos de la Fiscalía realizaban el procesamiento de evidencias.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

