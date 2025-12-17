Por agredir a su hermana, lo vinculan a proceso en Magdalena de Kino

José Juan "N" quedó vinculado a proceso ante los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de Francisca Esmeralda "N", en Magdalena de Kino.

El hecho se suscitó el pasado 11 de diciembre en un domicilio ubicado en la colonia La Invasión, en donde la víctima, hermana del imputado, fue agredida física y verbalmente.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el Agente del Ministerio Público, el sujeto ejerció actos de poder dirigidos a dominar y someter a la víctima, golpeándola en el rostro y diversas partes del cuerpo, generando un entorno de violencia dentro del núcleo familiar.

La mujer logró salir del domicilio para solicitar auxilio; sin embargo, el imputado continuó con las agresiones verbales desde el exterior, profiriendo amenazas e insultos.

Estos hechos vulneraron el derecho de la víctima a vivir una vida libre de violencia, elemento que fue considerado por el juez de Control para sujetar a proceso al imputado y mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada.