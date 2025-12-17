Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Con el nombre Jesús Alexis S. A., fue identificado el hombre que murió la noche del martes, víctima de un ataque armado en Urbi Villa del Rey.

“El Güero”, como también era conocido, tenía 32 años de edad, y vivía en la calle Medellín Este y Cerrada Palermo; al poniente de Ciudad Obregón, donde fue acribillado a eso de las 21:00 horas.

Paramédicos de Cruz Roja fueron quienes confirmaron su deceso, luego de ser requeridos por policías municipales que atendieron el reporte del ataque armado.

La evidencia hallada en la escena, así como el cadáver, quedaron a disposición de la Fiscalía Estatal, para las indagatorias correspondientes.

Jesús Alexis se convirtió en la víctima número 17 del mes de diciembre en Cajeme; y en la número 400 del año en curso.