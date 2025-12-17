  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Desconocidos irrumpieron en el domicilio de la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones

Dic. 17, 2025
Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Con el nombre Jesús Alexis S. A., fue identificado el hombre que murió la noche del martes, víctima de un ataque armado en Urbi Villa del Rey.

El Güero”, como también era conocido, tenía 32 años de edad, y vivía en la calle Medellín Este y Cerrada Palermo; al poniente de Ciudad Obregón, donde fue acribillado a eso de las 21:00 horas.

Paramédicos de Cruz Roja fueron quienes confirmaron su deceso, luego de ser requeridos por policías municipales que atendieron el reporte del ataque armado.

La evidencia hallada en la escena, así como el cadáver, quedaron a disposición de la Fiscalía Estatal, para las indagatorias correspondientes.

Jesús Alexis se convirtió en la víctima número 17 del mes de diciembre en Cajeme; y en la número 400 del año en curso.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Muere hombre en plaza abandonada de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere hombre en plaza abandonada de Ciudad Obregón

Diciembre 17, 2025

El occiso; que usaba silla de ruedas fue localizado en un antiguo local comercial

En Huatabampo, decomisan más de 40 kilos de drogas ocultas en camión de pasajeros; hay tres detenidos
Policiaca

En Huatabampo, decomisan más de 40 kilos de drogas ocultas en camión de pasajeros; hay tres detenidos

Diciembre 17, 2025

La unidad de transporte fue interceptada en la carretera federal México 15, en el kilómetro 93+100

Dan prisión preventiva a sujeto detenido por violencia familiar en Ciudad Obregón
Policiaca

Dan prisión preventiva a sujeto detenido por violencia familiar en Ciudad Obregón

Diciembre 16, 2025

El hombre habría hostigado a su expareja desde septiembre de 2023 hasta octubre de 2025