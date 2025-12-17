Detienen en Hermosillo a sujeto con droga, contrabando de cigarros y dinero en efectivo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer que, un hombre originario de Ciudad Obregón fue detenido durante una diligencia de cateo realizada en la ciudad de Hermosillo.

En el procedimiento judicial participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal; y se realizó el pasado 15 de diciembre en la calle Luz Esthela Díaz de la colonia Sierra Bonita.

El imputado fue identificado como César Orlando "N" de 30 años, originario de Ciudad Obregón, mismo que cuenta con antecedentes penales por homicidio calificado en 2014.

La detención se efectuó en el exterior del inmueble donde se ejecutaba el cateo; las autoridades detectaron el vehículo y, al inspeccionarlo, encontraron los indicios, asegurando también una unidad Chevrolet Aveo, modelo 2017.

Tanto el detenido, como la droga, el dinero, los cigarros de contrabando y el vehículo fueron puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.