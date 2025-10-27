Ponen en prisión preventiva a presunto narcomenudista detenido en Ciudad Obregón

Después de ser detenido por elementos de Seguridad Pública en posesión de 180 envoltorios con metanfetamina o "crystal", la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso contra Fermín Lorenzo "N" y/o Guadalupe José Miguel "N", de 53 años, a quien además se impuso la medida cautelar de prisión preventiva por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El imputado fue detenido el pasado 24 de octubre de 2025, en un operativo conjunto en el que participaron la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar); la detención se realizó en la colonia Eusebio Kino en Ciudad Obregón.

Al momento de su aseguramiento, el imputado se encontraba en posesión de 180 envoltorios conteniendo la droga conocida como metanfetamina o "crystal", con un peso neto total de 35.827 gramos; la cantidad y la forma en que se encontraba dosificada la droga sustentaron la imputación con fines de venta.

Actualmente, se trabaja para la obtención de más indicios en el periodo de investigación complementaria, con el objetivo de lograr una sentencia condenatoria en futuras etapas procesales.