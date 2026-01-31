  • 24° C
Policiaca

Lesionan a joven en la Colonia Ejidal

Un ataque armado se reportó en la comisaria de Esperanza

Ene. 31, 2026
Alrededor de las 12:20 horas de este sábado, vecinos de la Colonia Ejidal fueron testigos de una agresión armada que dejó como resultado a una persona herida por varios impactos de bala.

Según la información de testigos del ataque armado, una persona que se encontraba en las cercanías de la calle Oaxaca en su cruce con Puebla, cuando sujetos armados sin mediar palabra comenzaron la agresión, para posteriormente huir del sitio.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja a fin de trasladar a la persona lesionada, presuntamente un joven de entre 15 a 17 años, a un hospital de la localidad.

Al lugar, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

