Lesionan a joven en la Colonia Ejidal

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Alrededor de las 12:20 horas de este sábado, vecinos de la Colonia Ejidal fueron testigos de una agresión armada que dejó como resultado a una persona herida por varios impactos de bala.

Según la información de testigos del ataque armado, una persona que se encontraba en las cercanías de la calle Oaxaca en su cruce con Puebla, cuando sujetos armados sin mediar palabra comenzaron la agresión, para posteriormente huir del sitio.

Una vez en el lugar, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja a fin de trasladar a la persona lesionada, presuntamente un joven de entre 15 a 17 años, a un hospital de la localidad.

Al lugar, también acudieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) quienes se encargaron del levantamiento de los indicios balísticos, así como de las labores de recolección de evidencia que se anexarán a la carpeta de investigación correspondiente.