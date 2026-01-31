  • 24° C
Policiaca

Hallan sin vida a Jorge Alberto Rodríguez Quintero tras 19 días desaparecido en Cajeme

El joven fue localizado luego de casi tres semanas desaparecido; colectivos de búsqueda lamentaron el hecho y pidieron solidaridad

Ene. 31, 2026
La tarde de ayer fue localizado sin vida Jorge Alberto Rodríguez Quintero, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 11 de enero de 2026 en la colonia Las Misiones, en Ciudad Obregón, Sonora. Su localización se dio el 30 de enero, luego de 19 días en los que permaneció privado de la libertad, de acuerdo con la información difundida por colectivos de búsqueda.

La noticia fue confirmada por Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., colectivo que acompañó el proceso de difusión de su ficha de búsqueda y que lamentó profundamente el desenlace, enviando sus más sinceras condolencias a familiares y seres queridos.

A través de un mensaje, también se agradeció a todas las personas que apoyaron compartiendo la ficha de desaparecido, subrayando la importancia de la empatía y la colaboración ciudadana ante la grave situación de desapariciones y hechos violentos que se viven actualmente.

El colectivo hizo un llamado a no normalizar estas tragedias, a evitar la discriminación, los señalamientos o juicios, y a reforzar la solidaridad entre la sociedad. "Hoy más que nunca es necesario apoyarnos entre todos y alzar la voz por una civilización sin discriminación", señalaron.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento de Jorge Alberto, así como las condiciones en las que fue encontrado. Asimismo, las autoridades no han emitido información oficial sobre el caso.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


