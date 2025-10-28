  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Persiguen y balean a chofer al norte de Ciudad Obregón

En el sitio del ataque autoridades hallaron un cargador para arma de fuego

Oct. 28, 2025
Persiguen y balean a chofer al norte de Ciudad Obregón

A bordo de un automóvil particular, fue trasladado al hospital un hombre que, durante la tarde de este martes fue víctima de un ataque con arma de fuego.

Lo anterior sucedió a las 12:00 horas, en calle Chiapas entre Náinari y Morelos, al norte de Ciudad Obregón, sitio al que se movilizaron autoridades luego de que se activara el código rojo.

Cuando los agentes municipales, estatales y personal de la Marina arribó al sitio, la víctima ya había sido trasladada a un hospital local, a bordo de un sedán de color negro.

Testigos indicaron que el hombre; de aproximadamente 50 años de edad, conducía un Nissan Sentra de color gris, sobre la calle Chiapas con rumbo al norte.

En el punto antes mencionado, desconocidos comenzaron a dispararle, por lo que, la víctima aceleró la marcha para escapar, dañando el automóvil en su parte frontal durante el trayecto.

Malherido, el hombre condujo una cuadra hacia el norte; hasta el cruce con la Caoba, donde dejó el auto abandonado antes de que le brindaran auxilio.

Al hacer una exhaustiva búsqueda en el sitio, autoridades hallaron un cargador para arma corta donde comenzó el ataque, así como algunos casquillos percutidos, y piezas de plástico del vehículo de la víctima.

Toda la evidencia quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que realiza las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Operativo en el Valle de Empalme deja cuatro detenidos y arsenal decomisado
Policiaca

Operativo en el Valle de Empalme deja cuatro detenidos y arsenal decomisado

Octubre 28, 2025

Los hechos ocurrieron en el poblado Maytorena; entre los infractores de la ley se encuentra un menor de edad

Capturan a presuntos criminales durante cateos en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a presuntos criminales durante cateos en Ciudad Obregón

Octubre 28, 2025

Las diligencias se realizaron en las colonias Las Misiones y San Xavier, donde se decomisaron armas de grueso calibre y drogas

Macabro hallazgo: Localizan cuerpo desmembrado
Policiaca

Macabro hallazgo: Localizan cuerpo desmembrado

Octubre 27, 2025

El hallazgo fue reportado en calles de la colonia Real del Arco