Persiguen y balean a chofer al norte de Ciudad Obregón

A bordo de un automóvil particular, fue trasladado al hospital un hombre que, durante la tarde de este martes fue víctima de un ataque con arma de fuego.

Lo anterior sucedió a las 12:00 horas, en calle Chiapas entre Náinari y Morelos, al norte de Ciudad Obregón, sitio al que se movilizaron autoridades luego de que se activara el código rojo.

Cuando los agentes municipales, estatales y personal de la Marina arribó al sitio, la víctima ya había sido trasladada a un hospital local, a bordo de un sedán de color negro.

Testigos indicaron que el hombre; de aproximadamente 50 años de edad, conducía un Nissan Sentra de color gris, sobre la calle Chiapas con rumbo al norte.

En el punto antes mencionado, desconocidos comenzaron a dispararle, por lo que, la víctima aceleró la marcha para escapar, dañando el automóvil en su parte frontal durante el trayecto.

Malherido, el hombre condujo una cuadra hacia el norte; hasta el cruce con la Caoba, donde dejó el auto abandonado antes de que le brindaran auxilio.

Al hacer una exhaustiva búsqueda en el sitio, autoridades hallaron un cargador para arma corta donde comenzó el ataque, así como algunos casquillos percutidos, y piezas de plástico del vehículo de la víctima.

Toda la evidencia quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), instancia que realiza las investigaciones correspondientes.