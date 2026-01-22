  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Patrulla de la Guardia Nacional ocasiona choque en Ciudad Obregón; hay dos elementos heridos

La unidad oficial omitió la luz roja del semáforo al transitar por la calle Morelos, a la altura de la Sahuaripa

Ene. 22, 2026
Patrulla de la Guardia Nacional ocasiona choque en Ciudad Obregón; hay dos elementos heridos

Elementos de la Guardia Nacional protagonizaron un aparatoso choque en las inmediaciones de la colonia Morelos, luego de que el conductor de una patrulla se pasara un semáforo en rojo.

Lo anterior sucedió a las 10:00 horas del jueves, en el crucero de la calle Morelos y Sahuaripa, en la colonia Morelos.

De acuerdo con testigos, la unidad oficial; con número 28966, circulaba por la calle Morelos hacia el poniente, con sirenas y códigos encendidos.

Al llegar al cruce con la Sahuaripa, la patrulla siguió de largo, a pesar de que el semáforo estaba en rojo; y de este modo le cortó circulación a una pick up Ford de color gris y modelo atrasado, que transitaba hacia el sur sobre la calle Sahuaripa, con preferencia de paso.

imagen-cuerpo

A causa del fuerte impacto, ambas unidades terminaron orientadas en sentido contrario; es decir, la camioneta de la Guardia Nacional quedó con el frente orientado hacia el oriente, mientras que la Ford terminó con la parte frontal hacia el norte. Ambos vehículos resintieron graves daños, en el costado derecho y el frente, respectivamente.

Fue necesario que paramédicos auxiliaran a dos elementos de la Guardia Nacional, quienes salieron proyectados por los aires después del choque, ya que viajaban en la parte posterior de la patrulla.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de las averiguaciones pertinentes en torno al percance, y ordenaron el traslado de los vehículos a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Cae camión de volteo a Canal Bajo en Ciudad Obregón; Bomberos rescatan a conductor y su hijo
Policiaca

Cae camión de volteo a Canal Bajo en Ciudad Obregón; Bomberos rescatan a conductor y su hijo

Enero 22, 2026

Tanto el hombre de 57 años como el menor de 6 resultaron ilesos tras el aparatoso accidente

Ataque armado al norte de Ciudad Obregón deja una víctima
Policiaca

Ataque armado al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

Enero 22, 2026

El violento episodio ocurrió en el fraccionamiento Alameda, durante la medianoche del miércoles

Abandonan restos humanos con "narcomensaje" en Ciudad Obregón
Policiaca

Abandonan restos humanos con "narcomensaje" en Ciudad Obregón

Enero 21, 2026

Los hechos ocurrieron en la colonia Prados del Tepeyac y se reportaron al número de emergencia alrededor de las 19:00 horas