Patrulla de la Guardia Nacional ocasiona choque en Ciudad Obregón; hay dos elementos heridos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Elementos de la Guardia Nacional protagonizaron un aparatoso choque en las inmediaciones de la colonia Morelos, luego de que el conductor de una patrulla se pasara un semáforo en rojo.

Lo anterior sucedió a las 10:00 horas del jueves, en el crucero de la calle Morelos y Sahuaripa, en la colonia Morelos.

De acuerdo con testigos, la unidad oficial; con número 28966, circulaba por la calle Morelos hacia el poniente, con sirenas y códigos encendidos.

Al llegar al cruce con la Sahuaripa, la patrulla siguió de largo, a pesar de que el semáforo estaba en rojo; y de este modo le cortó circulación a una pick up Ford de color gris y modelo atrasado, que transitaba hacia el sur sobre la calle Sahuaripa, con preferencia de paso.

A causa del fuerte impacto, ambas unidades terminaron orientadas en sentido contrario; es decir, la camioneta de la Guardia Nacional quedó con el frente orientado hacia el oriente, mientras que la Ford terminó con la parte frontal hacia el norte. Ambos vehículos resintieron graves daños, en el costado derecho y el frente, respectivamente.

Fue necesario que paramédicos auxiliaran a dos elementos de la Guardia Nacional, quienes salieron proyectados por los aires después del choque, ya que viajaban en la parte posterior de la patrulla.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de las averiguaciones pertinentes en torno al percance, y ordenaron el traslado de los vehículos a un corralón, donde quedarían bajo resguardo.