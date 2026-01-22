Cae camión de volteo a Canal Bajo en Ciudad Obregón; Bomberos rescatan a conductor y su hijo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Al transitar por el bordo del Canal Bajo, en las inmediaciones de la colonia Morelos o Ladrillera, un camión de volteo cayó a las aguas, lo que puso en alerta a autoridades y cuerpos de emergencias.

El incidente sucedió el miércoles por la noche, entre calles Tacale y Mayo, al noroeste de Ciudad Obregón.

La unidad de carga; de la marca Dina y color blanco, se desplazaba por el margen derecho, cuando el conductor; de nombre Jorge y 57 años de edad, perdió el control del volante.

Luego de que el camión cayera al canal, el hombre y su hijo de seis años subieron al techo de la unidad.

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de rescatarlos; y debido a que no presentaron lesiones, no fue necesario su traslado a un hospital.

De los hechos, tomaron nota agentes del Departamento de Tránsito Municipal, para los fines legales pertinentes.