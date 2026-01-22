  • 24° C
Policiaca

Cae camión de volteo a Canal Bajo en Ciudad Obregón; Bomberos rescatan a conductor y su hijo

Tanto el hombre de 57 años como el menor de 6 resultaron ilesos tras el aparatoso accidente

Ene. 22, 2026
Al transitar por el bordo del Canal Bajo, en las inmediaciones de la colonia Morelos o Ladrillera, un camión de volteo cayó a las aguas, lo que puso en alerta a autoridades y cuerpos de emergencias.

El incidente sucedió el miércoles por la noche, entre calles Tacale y Mayo, al noroeste de Ciudad Obregón.

La unidad de carga; de la marca Dina y color blanco, se desplazaba por el margen derecho, cuando el conductor; de nombre Jorge y 57 años de edad, perdió el control del volante.

Luego de que el camión cayera al canal, el hombre y su hijo de seis años subieron al techo de la unidad.

Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de rescatarlos; y debido a que no presentaron lesiones, no fue necesario su traslado a un hospital.

De los hechos, tomaron nota agentes del Departamento de Tránsito Municipal, para los fines legales pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

