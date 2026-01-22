Cae camión de volteo a Canal Bajo en Ciudad Obregón; Bomberos rescatan a conductor y su hijo

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Al transitar por el bordo del Canal Bajo, en las inmediaciones de la colonia Morelos o Ladrillera, un camión de volteo cayó a las aguas, lo que puso en alerta a autoridades y cuerpos de emergencias.
El incidente sucedió el miércoles por la noche, entre calles Tacale y Mayo, al noroeste de Ciudad Obregón.
La unidad de carga; de la marca Dina y color blanco, se desplazaba por el margen derecho, cuando el conductor; de nombre Jorge y 57 años de edad, perdió el control del volante.
Luego de que el camión cayera al canal, el hombre y su hijo de seis años subieron al techo de la unidad.
Elementos del Departamento de Bomberos se encargaron de rescatarlos; y debido a que no presentaron lesiones, no fue necesario su traslado a un hospital.
De los hechos, tomaron nota agentes del Departamento de Tránsito Municipal, para los fines legales pertinentes.