  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
Policiaca

Abandonan restos humanos con "narcomensaje" en Ciudad Obregón

Los hechos ocurrieron en la colonia Prados del Tepeyac y se reportaron al número de emergencia alrededor de las 19:00 horas

Ene. 21, 2026
Un brutal crimen se puso al descubierto durante la noche de este miércoles, generando la movilización de fuerzas policiacas y militares hacia la zona suroeste de Ciudad Obregón.

Fue poco después de las 19:00 horas, cuando el código rojo se activó, y movilizó a las autoridades hasta la calle Edmundo Taboada, en la colonia Prados del Tepeyac.

En ese sitio, fue localizada una bolsa negra con restos humanos en su interior; y junto a ella una cartulina con un mensaje amenazante.

Mientras policías y militares custodiaban el área, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la recolección de los restos y del presunto "narcomensaje"; cuyo contenido no fue revelado.

Posteriormente, todo fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, para las investigaciones pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

