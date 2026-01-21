Abandonan restos humanos con "narcomensaje" en Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un brutal crimen se puso al descubierto durante la noche de este miércoles, generando la movilización de fuerzas policiacas y militares hacia la zona suroeste de Ciudad Obregón.

Fue poco después de las 19:00 horas, cuando el código rojo se activó, y movilizó a las autoridades hasta la calle Edmundo Taboada, en la colonia Prados del Tepeyac.

En ese sitio, fue localizada una bolsa negra con restos humanos en su interior; y junto a ella una cartulina con un mensaje amenazante.

Mientras policías y militares custodiaban el área, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía se encargó de la recolección de los restos y del presunto "narcomensaje"; cuyo contenido no fue revelado.

Posteriormente, todo fue llevado al Centro Integral de Procuración de Justicia, para las investigaciones pertinentes.