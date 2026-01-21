Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de homicidio en Cajeme

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra Ángel de Jesús "N" por homicidio calificado en Cajeme.

El pasado 14 de enero, se llevó a cabo la continuación de audiencia correspondiente donde la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito.

De acuerdo con los datos de prueba, se estableció que el sujeto en cuestión, en compañía de un copartícipe, el día 24 de julio de 2025, realizaron una conducta activa consistente en ejecutar actos suficientes y encaminados a privar de la vida a la víctima.

Lo tomaron de improviso, sin darle oportunidad de defenderse ni de repeler la agresión, superándolo en todo momento tanto en número de agresores como mediante el uso de un arma de fuego, con la cual le efectuaron diversos disparos, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.