Policiaca

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de homicidio en Cajeme

El crimen ocurrió en julio del 2025; las investigaciones señalan que el imputado y otro sujeto le dispararon a la víctima

Ene. 21, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra Ángel de Jesús "N" por homicidio calificado en Cajeme.

El pasado 14 de enero, se llevó a cabo la continuación de audiencia correspondiente donde la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado de 22 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito.

De acuerdo con los datos de prueba, se estableció que el sujeto en cuestión, en compañía de un copartícipe, el día 24 de julio de 2025, realizaron una conducta activa consistente en ejecutar actos suficientes y encaminados a privar de la vida a la víctima.

Lo tomaron de improviso, sin darle oportunidad de defenderse ni de repeler la agresión, superándolo en todo momento tanto en número de agresores como mediante el uso de un arma de fuego, con la cual le efectuaron diversos disparos, ocasionándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

