Hallan a joven sin vida en Canal del Valle del Yaqui

Con evidentes huellas de violencia, fue encontrado el cadáver de un joven hombre, en las aguas de un canal secundario del Valle del Yaqui.

El hallazgo sucedió poco antes de las 10:00 horas del miércoles, en el Canal 4 entre calle Meridiano y Canal Bajo, cerca del ejido Cuauhtémoc o Campo 5.

Sobre la víctima, se informó que, es de complexión delgada, tez morena clara; además de que sus manos y pies estaban atados.

Ante las circunstancias en las que fue encontrado, se trata de la víctima número 23 del mes de enero en el municipio de Cajeme.

Buzos del Departamento de Bomberos se encargaron de recuperar el cuerpo, mismo que fue entregado a peritos de la Fiscalía del Estado, quienes lo trasladaron al anfiteatro para la autopsia de ley.

Por su parte, policías y elementos de la Guardia Nacional brindaron resguardo mientras el personal investigador y rescatistas trabajaban.