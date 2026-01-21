  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 21 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan a joven sin vida en Canal del Valle del Yaqui

Se trata de la víctima número 23 del mes de enero en Cajeme

Ene. 21, 2026
Hallan a joven sin vida en Canal del Valle del Yaqui

Con evidentes huellas de violencia, fue encontrado el cadáver de un joven hombre, en las aguas de un canal secundario del Valle del Yaqui.

El hallazgo sucedió poco antes de las 10:00 horas del miércoles, en el Canal 4 entre calle Meridiano y Canal Bajo, cerca del ejido Cuauhtémoc o Campo 5.

Sobre la víctima, se informó que, es de complexión delgada, tez morena clara; además de que sus manos y pies estaban atados.

Ante las circunstancias en las que fue encontrado, se trata de la víctima número 23 del mes de enero en el municipio de Cajeme.

Buzos del Departamento de Bomberos se encargaron de recuperar el cuerpo, mismo que fue entregado a peritos de la Fiscalía del Estado, quienes lo trasladaron al anfiteatro para la autopsia de ley.

Por su parte, policías y elementos de la Guardia Nacional brindaron resguardo mientras el personal investigador y rescatistas trabajaban.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
AMIC desarticula célula generadora de violencia en Cajeme relacionados con la privación de Nancy Jazmín
Policiaca

AMIC desarticula célula generadora de violencia en Cajeme relacionados con la privación de Nancy Jazmín

Enero 20, 2026

El grupo está ligado a privaciones ilegales de la libertad en Ciudad Obregón

Fallece joven originaria del Campo 60 tras grave accidente en Navojoa
Policiaca

Fallece joven originaria del Campo 60 tras grave accidente en Navojoa

Enero 20, 2026

La muerte de Guitzel Paola, tras varios días hospitalizada a consecuencia de un grave accidente automovilístico, ha causado profunda consternación

Ejecutan a menor en la colonia Urbi Villa del Rey
Policiaca

Ejecutan a menor en la colonia Urbi Villa del Rey

Enero 20, 2026

La agresión armada se reportó en el cruce de las calles Vizcaya y Colonial