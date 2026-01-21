Decomisan droga durante diligencia en Hermosillo; hay un detenido

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En una diligencia de cateo realizada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fue detenida una persona y se aseguró droga, en un domicilio de la colonia Revolución I, en Hermosillo.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Derivado de trabajos de investigación y previa autorización judicial, se ejecutó la diligencia en un inmueble ubicado en calle Amadeo Hernández, obteniéndose resultados positivos, consistentes en la detención de una persona del sexo masculino y el aseguramiento de diversos envoltorios con droga.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto "N", de 44 años de edad, originario de Hermosillo quien cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo y robo con violencia en las personas o cosas; narcomenudeo, por portación de armas prohibidas, abuso de confianza y delito contra la salud.

Tanto la persona detenida como los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.