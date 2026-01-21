  • 24° C
Policiaca

Decomisan droga durante diligencia en Hermosillo; hay un detenido

Carlos Alberto "N" cuenta con antecedentes penales por robo, narcomenudeo, portación de arma prohibida, entre otros delitos

Ene. 21, 2026
En una diligencia de cateo realizada por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fue detenida una persona y se aseguró droga, en un domicilio de la colonia Revolución I, en Hermosillo.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Derivado de trabajos de investigación y previa autorización judicial, se ejecutó la diligencia en un inmueble ubicado en calle Amadeo Hernández, obteniéndose resultados positivos, consistentes en la detención de una persona del sexo masculino y el aseguramiento de diversos envoltorios con droga.

El detenido fue identificado como Carlos Alberto "N", de 44 años de edad, originario de Hermosillo quien cuenta con antecedentes penales por robo de vehículo y robo con violencia en las personas o cosas; narcomenudeo, por portación de armas prohibidas, abuso de confianza y delito contra la salud.

Tanto la persona detenida como los indicios asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

