Policiaca

Ataque armado al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

El violento episodio ocurrió en el fraccionamiento Alameda, durante la medianoche del miércoles

Ene. 22, 2026
El reporte de disparos de arma de fuego alertó a las autoridades, movilizándolas hacia el sector norte de Ciudad Obregón, donde un hombre fue privado de la vida.

El crimen ocurrió a eso de las 23:00 horas del miércoles, en calle Isla Cerralvo e Islas Bermudas, en el fraccionamiento Alameda, ubicado al norte de Villa Bonita.

En atención al llamado de emergencia; además de policías y militares, acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes se limitaron a cubrir a la víctima con un manto azul, luego de determinar que carecía de signos vitales. Se informó que el occiso es un hombre joven; sin embargo, su identidad no fue revelada.

Posteriormente, la escena del crimen quedó a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de la búsqueda de indicios, así como del levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Abandonan restos humanos con “narcomensaje” en Ciudad Obregón
Policiaca

Abandonan restos humanos con “narcomensaje” en Ciudad Obregón

Enero 21, 2026

Los hechos ocurrieron en la colonia Prados del Tepeyac y se reportaron al número de emergencia alrededor de las 19:00 horas

Decomisan droga durante diligencia en Hermosillo; hay un detenido
Policiaca

Decomisan droga durante diligencia en Hermosillo; hay un detenido

Enero 21, 2026

Carlos Alberto “N” cuenta con antecedentes penales por robo, narcomenudeo, portación de arma prohibida, entre otros delitos

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de homicidio en Cajeme
Policiaca

Ponen en prisión preventiva a sujeto acusado de homicidio en Cajeme

Enero 21, 2026

El crimen ocurrió en julio del 2025; las investigaciones señalan que el imputado y otro sujeto le dispararon a la víctima