Ataque armado al norte de Ciudad Obregón deja una víctima

El reporte de disparos de arma de fuego alertó a las autoridades, movilizándolas hacia el sector norte de Ciudad Obregón, donde un hombre fue privado de la vida.

El crimen ocurrió a eso de las 23:00 horas del miércoles, en calle Isla Cerralvo e Islas Bermudas, en el fraccionamiento Alameda, ubicado al norte de Villa Bonita.

En atención al llamado de emergencia; además de policías y militares, acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes se limitaron a cubrir a la víctima con un manto azul, luego de determinar que carecía de signos vitales. Se informó que el occiso es un hombre joven; sin embargo, su identidad no fue revelada.

Posteriormente, la escena del crimen quedó a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), quien se encargó de la búsqueda de indicios, así como del levantamiento del cadáver, mismo que fue llevado al anfiteatro para la autopsia de ley.