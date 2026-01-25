  • 24° C
Pasarán 4 años en la cárcel por venta de droga en Guaymas

La pareja fue detenida en julio del 2025; les decomisaron más de 50 envoltorios con mariguana

Ene. 25, 2026
Daniela “N” y Félix Alejandro “N” recibieron sentencia condenatoria, por su responsabilidad en el delito de narcomenudeo, después de casi seis meses de haber sido detenidos en la ciudad de Guaymas.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía acreditó ante el órgano jurisdiccional la responsabilidad penal de los imputados.

Derivado de ello, se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena, en la cual se impuso a cada uno de los sentenciados una pena de 4 años de prisión.

Los hechos quedaron plenamente demostrados, estableciéndose que el 24 de julio de 2025, alrededor de las 11:00 horas, en un domicilio ubicado en Calle 3, casi esquina con Avenida III, del fraccionamiento Bicentenario, los hoy sentenciados se encontraban en posesión de 53 envoltorios de plástico que contenían hierba verde y seca con características similares a la mariguana.

