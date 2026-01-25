  • 24° C
Policiaca

Fiscalía investiga agresión contra mujer en Navojoa

La víctima; de 33 años, fue tocada indebidamente por un sujeto mientras caminaba por calles de la colonia Reforma

Ene. 25, 2026
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) inició una carpeta de investigación por tocamientos lascivos a una mujer, derivado de hechos ocurridos en Navojoa, tras tener conocimiento del caso mediante una publicación en redes sociales por parte de la víctima.

El pasado 24 de enero personal de la Fiscalía estableció contacto con una mujer de 33 años de edad, a quien se le recabó la denuncia correspondiente, dando inicio formal a las diligencias; además, la afectada aclaró que en la Policía Municipal no le recibieron el reporte por no saber el nombre del probable responsable.

La denuncia señala que los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero, cuando la víctima caminaba por la acera de la calle No Reelección, entre Matamoros y Morelos, en la colonia Reforma, donde un masculino no identificado, con chamarra negra y pantalón de mezclilla, le hizo tocamientos lascivos y posteriormente huyó del lugar.

La carpeta de investigación fue turnada al Centro de Atención Temprana (CAT), desde donde se emitió una orden de investigación a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para realizar actos tendientes al esclarecimiento de los hechos, revisión de cámaras de video de esa zona y la identificación del probable responsable.

Además, la mujer fue canalizada al Centro de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) para recibir atención psicológica especializada.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

