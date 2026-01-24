  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 24 De Enero Del 2026
Policiaca

Ejecutan a una persona en la Real del Norte

Presuntamente la víctima contaba con antecedentes penales

Ene. 24, 2026
La violencia se hizo presente una vez más en el municipio de Cajeme, luego de que la jornada de este sábado registrara un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida, hecho que se registró en la colonia Real del Norte en Ciudad Obregón.

Fue alrededor de las 18:00 horas, cuando vecinos de la mencionada colonia reportaron a través de la línea de emergencia 911 el hecho violento en la zona comprendida por las calles avenida Real del Norte y Plutarco Elías Calles.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima, quien fue identificada como Lorenzo Isaías de 38 años de edad, fue atacado por sujetos armados, quienes lo interceptaron cuando salía de un domicilio en el lugar, quedando sin vida al interior de un vehículo en un camino de terracería a pocos metros de la vivienda.

Trascendió en el sitio que de acuerdo a las autoridades, el ahora occiso presentaba antecedentes penales, luego de que en 2023 fuera procesado por delitos contra la salud.

Al lugar acudieron agentes policiacos que se encargaron de resguardar el área, mientras que los agentes de investigación de la Fiscalía se encargaron de las labores de recolección de indicios, así como del levantamiento del cuerpo sin vida para su traslado a los laboratorios forenses para la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

