Capturan en Agua Prieta a hombre buscado por homicidio en Sinaloa

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en coordinación con la FGJ Sinaloa, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Herik Edel "N", de 43 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa con premeditación y ventaja, cometido en el municipio de Ahome.

Los hechos se registraron el 25 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 11:00 horas, cuando el imputado arribó a bordo de una camioneta al domicilio de la víctima y al salir esta del inmueble, le disparó en tres ocasiones desde el interior del vehículo, causándole lesiones en ambas piernas, para posteriormente huir del lugar.

La detención fue realizada el pasado 22 de enero en Avenida 15, Colonia Ejidal 2, en la ciudad de Agua Prieta, en cumplimiento del mandamiento judicial correspondiente.

El detenido fue trasladado a la ciudad de Hermosillo, Sonora, quedando a disposición de la autoridad competente, en espera de ser entregado a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes realizarán su traslado a dicha entidad para la continuación del procedimiento legal.