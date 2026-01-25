  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 25 De Enero Del 2026
Policiaca

Muere sujeto baleado en la Cuauhtémoc Cárdenas de Ciudad Obregón

El joven de 25 años de edad dejó de existir mientras era atendido en un hospital

Ene. 25, 2026
A consecuencia de las heridas que le ocasionaron desconocidos al atacarlo a balazos, Francisco Javier C. S. perdió la vida durante la noche del sábado.

El joven de 25 años de edad, había sido agredido a eso de las 19:00 horas, en calle Heberto Castillo y Patria de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de Ciudad Obregón.

Personal de Cruz Roja le brindó primeros auxilios y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica, tras ser diagnosticado con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en abdomen y brazo izquierdo.

Horas después de ingresar al nosocomio, el joven dejó de existir, al no superar las severas lesiones, convirtiéndose en la víctima número 28 del mes de enero en el municipio de Cajeme.

Las investigaciones en torno al crimen, quedaron a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

