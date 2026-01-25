Muere sujeto baleado en la Cuauhtémoc Cárdenas de Ciudad Obregón

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

A consecuencia de las heridas que le ocasionaron desconocidos al atacarlo a balazos, Francisco Javier C. S. perdió la vida durante la noche del sábado.

El joven de 25 años de edad, había sido agredido a eso de las 19:00 horas, en calle Heberto Castillo y Patria de la colonia Cuauhtémoc Cárdenas, al sur de Ciudad Obregón.

Personal de Cruz Roja le brindó primeros auxilios y lo llevó a un hospital, donde quedó bajo observación médica, tras ser diagnosticado con heridas producidas por proyectil de arma de fuego en abdomen y brazo izquierdo.

Horas después de ingresar al nosocomio, el joven dejó de existir, al no superar las severas lesiones, convirtiéndose en la víctima número 28 del mes de enero en el municipio de Cajeme.

Las investigaciones en torno al crimen, quedaron a cargo de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES).