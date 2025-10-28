Operativo en el Valle de Empalme deja cuatro detenidos y arsenal decomisado

Elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de agentes ministeriales y policías estatales capturaron a cuatro jóvenes en posesión de armamento y equipo táctico, durante el despliegue de un operativo en el Valle de Empalme.

Quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, son José "N" de 25 años de edad, Alvin "N" de 23 años, Joel "N" de 18 años, y un menor de edad.

Los jóvenes viajaban en una pick up Chevrolet Silverado de color gris, cuando fueron interceptados por los agentes, en las inmediaciones del poblado Maytorena.

Al revisar dicha unidad, fueron localizadas dos armas largas, dos armas cortas, seis cargadores, alrededor de 70 cartuchos útiles, además de poncha llantas y equipo táctico.

Los detenidos, vehículo y arsenal, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para la integración de la respectiva carpeta de investigación.