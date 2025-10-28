  • 24° C
Policiaca

Operativo en el Valle de Empalme deja cuatro detenidos y arsenal decomisado

Los hechos ocurrieron en el poblado Maytorena; entre los infractores de la ley se encuentra un menor de edad

Oct. 28, 2025
Elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de agentes ministeriales y policías estatales capturaron a cuatro jóvenes en posesión de armamento y equipo táctico, durante el despliegue de un operativo en el Valle de Empalme.

Quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, son José "N" de 25 años de edad, Alvin "N" de 23 años, Joel "N" de 18 años, y un menor de edad.

Los jóvenes viajaban en una pick up Chevrolet Silverado de color gris, cuando fueron interceptados por los agentes, en las inmediaciones del poblado Maytorena.

imagen-cuerpo

Al revisar dicha unidad, fueron localizadas dos armas largas, dos armas cortas, seis cargadores, alrededor de 70 cartuchos útiles, además de poncha llantas y equipo táctico.

imagen-cuerpo

Los detenidos, vehículo y arsenal, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para la integración de la respectiva carpeta de investigación.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

