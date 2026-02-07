Agresión armada en Blanca Ramos: mujer fallece por impactos de bala

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Alrededor de las 23:00 horas de la jornada de ayer, vecinos de la colonia Blanca Ramos, correspondiente a la comisaría de Esperanza, fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a una persona sin vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, la víctima fue agredida cuando se encontraba por fuera de una vivienda ubicada en la calle Guillermina Muñoz, entre Ramoncita Flores y Bernarda Aragón, por un sujeto armado que sin mediar palabra comenzó la agresión, accionando un arma de fuego en su contra, lo que derivó en que recibiera varios impactos de bala.

Al lugar llegaron elementos policiales de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, una mujer de 43 años de edad, identificada como Fabiola, ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en la víctima mortal en hechos violentos número seis del mes de febrero.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada para que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.