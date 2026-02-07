Privan de la vida a un hombre en la colonia Centro

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un nuevo código rojo se activó la mañana de este sábado, luego de que se reportara una agresión armada en la colonia Centro de Ciudad Obregón, hecho que dejó como saldo la séptima víctima mortal en hechos violentos del mes de febrero.

Fue alrededor de las 7:00 horas de la jornada de ayer cuando la víctima, hombre de aproximadamente 53 años de edad, mismo que vestía pantalón mezclilla y camisa a cuadros, y cuya identidad no se dio a conocer, fue atacado por sujetos armados.

El hecho fue registrado en el crucero de las calles California y 6 de Abril, en el límite de la colonia Centro y colonia Hidalgo según vecinos de la zona; el ahora occiso laboraba como velador en el sitio.

Al lugar acudieron las autoridades policiacas, quienes se encargaron de resguardar el área, así como de realizar las acciones de investigación correspondientes y el envío del cuerpo sin vida a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.