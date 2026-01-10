Muere motociclista en choque múltiple en Hermosillo

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes tras verse involucrado en un aparatoso choque múltiple al sur de Hermosillo, mismo que fue registrado cerca de las 21:00 horas sobre el distribuidor vial "El Gallo", en el cruce de los bulevares Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, en la salida sur de la ciudad.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista falleció en el lugar luego de ser impactado por dos vehículos tipo sedán, cuando todos circulaban en los carriles de poniente a oriente.

Agentes policíacos acudieron como primeros respondientes, mismos que aseguraron la zona de inmediato tras observar el cuerpo del conductor de la motocicleta, por lo cual se solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al acudir al sitio solo pudieron determinar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los vehículos involucrados en el percance quedaron asegurados por los agentes de Tránsito Municipal para hacer las indagatorias correspondientes y el deslinde de responsabilidades, así mismo se requirió la presencia del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo a fin de realizar la autopsia de ley.