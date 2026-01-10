  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 10 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Muere motociclista en choque múltiple en Hermosillo

El incidente se reportó sobre la salida sur de la ciudad, en el cruce de los bulevares Solidaridad y Luis Donaldo Colosio

Ene. 10, 2026
Muere motociclista en choque múltiple en Hermosillo

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes tras verse involucrado en un aparatoso choque múltiple al sur de Hermosillo, mismo que fue registrado cerca de las 21:00 horas sobre el distribuidor vial "El Gallo", en el cruce de los bulevares Solidaridad y Luis Donaldo Colosio, en la salida sur de la ciudad.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista falleció en el lugar luego de ser impactado por dos vehículos tipo sedán, cuando todos circulaban en los carriles de poniente a oriente.

Agentes policíacos acudieron como primeros respondientes, mismos que aseguraron la zona de inmediato tras observar el cuerpo del conductor de la motocicleta, por lo cual se solicitó la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al acudir al sitio solo pudieron determinar que la persona ya no contaba con signos vitales.

Los vehículos involucrados en el percance quedaron asegurados por los agentes de Tránsito Municipal para hacer las indagatorias correspondientes y el deslinde de responsabilidades, así mismo se requirió la presencia del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo a fin de realizar la autopsia de ley.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Doble ejecución en la colonia Urbi Villa del Real
Policiaca

Doble ejecución en la colonia Urbi Villa del Real

Enero 09, 2026

El municipio de Cajeme registra 10 víctimas mortales en enero tras nueva ejecución en Ciudad Obregón

Intentan asesinarlo en la colonia Libertad
Policiaca

Intentan asesinarlo en la colonia Libertad

Enero 09, 2026

El sujeto no tuvo que ser trasladado al hospital, ya que resultó con lesiones menores

Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Enero 09, 2026

Uno de los individuos fue herido por agentes de la Policía Estatal, luego de que les apuntara con un arma, que resultó ser falsa