Doble ejecución en la colonia Urbi Villa del Real

La violencia en el municipio de Cajeme se intensifica, y es que la jornada de este viernes, una pareja fue ejecutada en un ataque armado mientras circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Belmonte, entre bulevar Casa Blanca y calle Aviles, perteneciente a la colonia Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 15:40 horas, las víctimas fueron sorprendidas por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el sitio, accionando sus armas y posteriormente huyendo del lugar.

Aun cuando se desconoce los nombres y edades de las víctimas, se sabe que se trata de un hombre, presuntamente entre 15 a 20 años, así como una mujer, de aproximadamente 20 a 25 años, quienes perdieron la vida en el mismo lugar de la agresión, pese a la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que a su arribo ya no contaban con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Con este asesinato, el municipio registra 10 víctimas mortales en el mes de enero en sus primeros nueve días.