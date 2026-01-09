  • 24° C
Policiaca

Doble ejecución en la colonia Urbi Villa del Real

El municipio de Cajeme registra 10 víctimas mortales en enero tras nueva ejecución en Ciudad Obregón

Ene. 09, 2026
La violencia en el municipio de Cajeme se intensifica, y es que la jornada de este viernes, una pareja fue ejecutada en un ataque armado mientras circulaba a bordo de una bicicleta sobre la calle Belmonte, entre bulevar Casa Blanca y calle Aviles, perteneciente a la colonia Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 15:40 horas, las víctimas fueron sorprendidas por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el sitio, accionando sus armas y posteriormente huyendo del lugar.

imagen-cuerpo

Aun cuando se desconoce los nombres y edades de las víctimas, se sabe que se trata de un hombre, presuntamente entre 15 a 20 años, así como una mujer, de aproximadamente 20 a 25 años, quienes perdieron la vida en el mismo lugar de la agresión, pese a la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que a su arribo ya no contaban con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno a fin de resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Con este asesinato, el municipio registra 10 víctimas mortales en el mes de enero en sus primeros nueve días.

Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

