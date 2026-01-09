  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
Policiaca

Intentan asesinarlo en la colonia Libertad

El sujeto no tuvo que ser trasladado al hospital, ya que resultó con lesiones menores

Ene. 09, 2026
Un hombre fue agredido a balazos en una vivienda de la colonia Libertad, situación que puso en jaque a las distintas corporaciones policiacas.

Lo anterior sucedió a las 14:00 horas del viernes en la colonia Libertad, precisamente en calle Rio Humaya y Rio Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes solamente lo revisaron en el lugar, sin necesidad de trasladarlo a un hospital, ya que presentó lesiones que no ponen en riesgo la vida.

En apego a los protocolos, la zona quedó bajo resguardo, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) hacia las averiguaciones pertinentes, así como la búsqueda y recolección de indicios.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

