Intentan asesinarlo en la colonia Libertad

Un hombre fue agredido a balazos en una vivienda de la colonia Libertad, situación que puso en jaque a las distintas corporaciones policiacas.

Lo anterior sucedió a las 14:00 horas del viernes en la colonia Libertad, precisamente en calle Rio Humaya y Rio Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, fue atendida por paramédicos de Cruz Roja, quienes solamente lo revisaron en el lugar, sin necesidad de trasladarlo a un hospital, ya que presentó lesiones que no ponen en riesgo la vida.

En apego a los protocolos, la zona quedó bajo resguardo, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) hacia las averiguaciones pertinentes, así como la búsqueda y recolección de indicios.