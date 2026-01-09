Capturan a dos hombres con armamento en Bácum

Un par de sujetos cayó en manos de la ley, durante un operativo desplegado en el municipio de Bácum, donde además se decomisó armamento, narcóticos y automóviles.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, durante la intervención se aseguró una ametralladora y un par de cintas eslabonadas de municiones, cinco armas de fuego, 18 cargadores y 633 cartuchos.

Además de lo anterior, también se incautaron 6 mil 144 dosis de cristal, 991 dosis de mariguana, y varias porciones de cocaína. También, se decomisaron dos camionetas; una GMC Sierra de color blanco y cabina sencilla, y una GMC Sierra de doble cabina y color negro.

Todo el material y los dos individuos; cuyas identidades no fueron reveladas, quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las indagatorias correspondientes.