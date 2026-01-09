  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 9 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a dos hombres con armamento en Bácum

Entre el material decomisado se encuentra una ametralladora; también se incautaron varias dosis de drogas

Ene. 09, 2026
Capturan a dos hombres con armamento en Bácum

Un par de sujetos cayó en manos de la ley, durante un operativo desplegado en el municipio de Bácum, donde además se decomisó armamento, narcóticos y automóviles.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, durante la intervención se aseguró una ametralladora y un par de cintas eslabonadas de municiones, cinco armas de fuego, 18 cargadores y 633 cartuchos.

imagen-cuerpo

Además de lo anterior, también se incautaron 6 mil 144 dosis de cristal, 991 dosis de mariguana, y varias porciones de cocaína. También, se decomisaron dos camionetas; una GMC Sierra de color blanco y cabina sencilla, y una GMC Sierra de doble cabina y color negro.

Todo el material y los dos individuos; cuyas identidades no fueron reveladas, quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, para las indagatorias correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a detenidos tras balacera en la colonia Campestre de Ciudad Obregón

Enero 09, 2026

Uno de los individuos fue herido por agentes de la Policía Estatal, luego de que les apuntara con un arma, que resultó ser falsa

Fatal accidente en carretera Guaymas – Ciudad Obregón
Policiaca

Fatal accidente en carretera Guaymas – Ciudad Obregón

Enero 09, 2026

El chofer de un sedán perdió la vida tras chocar con un caballo

¿Quién era Carlos Castro? Periodista asesinado en Veracruz que había denunciado amenazas
Policiaca

¿Quién era Carlos Castro? Periodista asesinado en Veracruz que había denunciado amenazas

Enero 09, 2026

El homicidio del joven comunicador de 26 años, director de Código Norte Veracruz, vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra la prensa