  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Muere hombre tras ser embestido por patrulla de la AMIC en San Carlos

-El fatídico percance ocurrió en el bulevar Tetakawi, pero la unidad oficial fue abandonada en la carretera a Hermosillo

Sep. 29, 2025
Muere hombre tras ser embestido por patrulla de la AMIC en San Carlos

Mientras convalecía en una clínica en San Carlos, Nuevo Guaymas, Juan Francisco F. C. de 28 años de edad perdió la vida, tras ser embestido por una patrulla de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando viajaba en motocicleta.

El joven dejó de existir durante la madrugada del lunes, sin embargo, el percance sucedió durante las primeras horas del domingo en el bulevar Tetakawi, cuando la unidad oficial circulaba en sentido contrario y se impactó de frente con la moto.

A causa del impacto el joven sufrió serias lesiones y la motocicleta se incendió, mientras que la patrulla se retiró del lugar, y momentos después fue localizada en estado de abandono en la carretera Internacional tramo Guaymas – Hermosillo, específicamente en el kilómetro 132.

De igual modo, se dio a conocer que, horas después del percance, el agente ministerial que conducía dicha unidad se entregó a las autoridades. De manera extraoficial fue identificado como Luis Alejandro, quien está asignado a la Base Operativa de la AMIC en Hermosillo.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Decomisan camioneta cargada con mariguana en Nogales
Policiaca

Decomisan camioneta cargada con mariguana en Nogales

Septiembre 29, 2025

El narcótico asegurado está valuado en más de 6 millones de pesos

Detienen a elemento de la AMIC en antro de Ciudad Obregón
Policiaca

Detienen a elemento de la AMIC en antro de Ciudad Obregón

Septiembre 29, 2025

La mujer sostuvo un altercado con otras personas en el centro nocturno, cuando acudieron policías municipales los amenazó con un arma

Vuelca tráiler en Libramiento de Guaymas
Policiaca

Vuelca tráiler en Libramiento de Guaymas

Septiembre 28, 2025

El chofer de la pesada unidad resultó lesionado, por lo que lo trasladaron a un hospital