Muere hombre tras ser embestido por patrulla de la AMIC en San Carlos

Mientras convalecía en una clínica en San Carlos, Nuevo Guaymas, Juan Francisco F. C. de 28 años de edad perdió la vida, tras ser embestido por una patrulla de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cuando viajaba en motocicleta.

El joven dejó de existir durante la madrugada del lunes, sin embargo, el percance sucedió durante las primeras horas del domingo en el bulevar Tetakawi, cuando la unidad oficial circulaba en sentido contrario y se impactó de frente con la moto.

A causa del impacto el joven sufrió serias lesiones y la motocicleta se incendió, mientras que la patrulla se retiró del lugar, y momentos después fue localizada en estado de abandono en la carretera Internacional tramo Guaymas – Hermosillo, específicamente en el kilómetro 132.

De igual modo, se dio a conocer que, horas después del percance, el agente ministerial que conducía dicha unidad se entregó a las autoridades. De manera extraoficial fue identificado como Luis Alejandro, quien está asignado a la Base Operativa de la AMIC en Hermosillo.