Policiaca

Decomisan camioneta cargada con mariguana en Nogales

El narcótico asegurado está valuado en más de 6 millones de pesos

Sep. 29, 2025
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano decomisaron miles de dosis de mariguana, al revisar una camioneta en Nogales.

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer que, en total fueron asegurados 74 mil cigarros y 1200 envoltorios con mariguana, cuyo costo estimado es de 6.1 millones de pesos.

Los narcóticos estaban dentro de cajas de cartón, en el compartimiento de carga de una pick up Jeep de color blanco.

La droga, vehículo y conductor del mismo, quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargaría de definir su situación legal.

Roke Arballo
