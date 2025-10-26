Violencia no cesa: nuevo asesinato en Ciudad Obregón

La violencia continúa presente en el municipio, y es que este domingo 26 de octubre un menor de edad fue ejecutado en un ataque armado mientras se encontraba en las calles de la colonia Aves del Castillo, al sur de Ciudad Obregón.

De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de las 19:40 horas, la víctima fue sorprendida por un grupo de sujetos armados quienes lo interceptaron en el cruce de las calles bulevar CTM y Antonio Ochoa, por lo que, en un intento de ponerse a salvo, la víctima intentó correr sobre esta última calle con rumbo al sur, siendo alcanzado a pocos metros de la calle Águila donde finalmente fue impactado por los proyectiles de arma de fuego.

De manera extraoficial, se dio a conocer que se trata de un residente de la zona de nombre Evans Edgardo de entre 14 a 16 años de edad, quien perdió la vida en el mismo lugar de la agresión, pese a la rápida respuesta de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes solo pudieron determinar que a su arribo ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno para resguardar la zona, así como para facilitar que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran recolectar las evidencias para anexarlas a la carpeta de investigación correspondiente.

Con este asesinato, el municipio registra 25 víctimas mortales en el mes de octubre y el quinto menor de edad que es privado de la vida en un hecho violento del mes, alcanzando la cifra de 17 menores de edad ejecutados en 2025.