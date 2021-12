Madrastra tortura a niño de 6 años hasta morir; padre lo permitía

Son Thomas Hughes, de 29 años de edad, y su novia, Emma Tustin, de 32, a quienes un tribunal de Birmingham, Reino Unido, encontró culpables del fallecimiento de Arthur Labinjo-Hughes.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en junio del 2020, cuando el menor sufrió de una lesión cerebral grave, que lo tuvo agonizando varias horas, hasta que murió.

Sin embargo, no sólo fue eso, sino que el indefenso era castigado por su madrastra con 14 horas de aislamiento, no le daban de comer ni de beber, y era obligado a dormir en el suelo.

Además, Tustin le tomaba fotos al pequeño en tanto este agonizaba en el pasillo donde presuntamente se había accidentado.

Cuando por fin fue atendido, la mujer le explicó a los médicos que el niño se había caído y golpeado la cabecita en cinco ocasiones, pero había tardado 12 minutos en llamar a emergencias.

Asimismo, los investigadores encontraron mensajes de texto de Hughes, padre de Arthur, en el que le indicaba a su mujer que no "moviera un músculo", y en otro le decía: "Ponlo junto al refrigerador, sácalo fuera o donde sea, regálalo o sácalo con la basura", cual si fuera un desecho.

Además, Hughes envío un mensaje a su esposa en el que le decía: "Sólo termina con él", mientras que a un vecino le dijo: "Si escuchas a alguien decir 'no me mates', ignóralo, no lo estoy haciendo daño".