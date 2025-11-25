Lo vinculan a proceso por homicidio en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez determinara la vinculación a proceso de Denzel Vicente "N", de 18 años, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Manuel de Jesús "N", de 31 años.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que señalan que el 17 de agosto de 2025, el imputado, en compañía de un copartícipe, habría planeado previamente el ataque contra la víctima, al trasladarse a un domicilio ubicado en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Las investigaciones establecieron que tomaron por sorpresa a la víctima, dejándolo sin posibilidad de defenderse; al superarlo en número y traer armas de fuego. Los agresores realizaron múltiples disparos en su contra, provocándole lesiones que causaron su muerte en el sitio.

Denzel Vicente "N" enfrenta otros procesos relacionados con homicidios ocurridos recientemente en Ciudad Obregón, por lo que su permanencia en prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal.