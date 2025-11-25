  • 24° C
  Ciudad Obregón
  Martes, 25 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Lo vinculan a proceso por homicidio en Ciudad Obregón

El joven habría participado en un ataque en agosto, donde falleció un hombre de 31 años; podría estar implicado en otros crímenes

Nov. 25, 2025
Lo vinculan a proceso por homicidio en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró que un juez determinara la vinculación a proceso de Denzel Vicente "N", de 18 años, señalado como presunto responsable del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en agravio de Manuel de Jesús "N", de 31 años.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba que señalan que el 17 de agosto de 2025, el imputado, en compañía de un copartícipe, habría planeado previamente el ataque contra la víctima, al trasladarse a un domicilio ubicado en la colonia Beltrones, al noreste de Ciudad Obregón.

Las investigaciones establecieron que tomaron por sorpresa a la víctima, dejándolo sin posibilidad de defenderse; al superarlo en número y traer armas de fuego. Los agresores realizaron múltiples disparos en su contra, provocándole lesiones que causaron su muerte en el sitio.

Denzel Vicente "N" enfrenta otros procesos relacionados con homicidios ocurridos recientemente en Ciudad Obregón, por lo que su permanencia en prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo adecuado del proceso penal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

