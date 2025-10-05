  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Lo sentencian a 6 años de cárcel por robo a tienda en Esqueda

Además de llevarse dinero de la caja registradora, Luis Fernando golpeó a una mujer para tratar de escapar

Oct. 05, 2025
Lo sentencian a 6 años de cárcel por robo a tienda en Esqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia de 6 años y 7 meses de prisión en contra de Luis Fernando "N", de 25 años, responsable de los delitos de robo agravado y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, en agravio de una mujer.

El fallo se alcanzó dentro de la audiencia de individualización de sanciones, en la que el imputado aceptó su responsabilidad y las partes optaron por una terminación anticipada a través del procedimiento abreviado, con lo que se dictó la condena.

Los hechos los cometió el 7 de diciembre de 2024, cuando Luis Fernando "N" ingresó sin autorización a la tienda de abarrotes "Esqueda", ubicada en la colonia Centro, en Esqueda, municipio de Fronteras.

Aprovechando la falta de luz solar, sustrajo 700 pesos en efectivo de la caja registradora y, al ser sorprendido por la víctima, intentó huir del lugar, pero al ser alcanzado en la vía pública, la agredió con un golpe en el rostro, ocasionándole lesiones que fueron dictaminadas como que tardan menos de 15 días en sanar.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Muere menor de edad atacado a balazos en posada del Sol, en Ciudad Obregón
Policiaca

Muere menor de edad atacado a balazos en posada del Sol, en Ciudad Obregón

Octubre 05, 2025

Se trata de la primea víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de octubre

Por tentativa de violación en Ímuris, ponen en prisión preventiva a Abraham Gerardo "N"
Policiaca

Por tentativa de violación en Ímuris, ponen en prisión preventiva a Abraham Gerardo "N"

Octubre 05, 2025

En agosto de este año, el imputado ingresó a la recámara de la víctima, quien es su familiar directo

En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a sujeto que atacó a su compañero de celda
Policiaca

En Magdalena de Kino, vinculan a proceso a sujeto que atacó a su compañero de celda

Octubre 05, 2025

Martín Francisco estaba en las Celdas Administrativas de la Policía Municipal cuando golpeó brutalmente a otro hombre que también estaba detenido