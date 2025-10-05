Lo sentencian a 6 años de cárcel por robo a tienda en Esqueda

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia de 6 años y 7 meses de prisión en contra de Luis Fernando "N", de 25 años, responsable de los delitos de robo agravado y lesiones que tardan menos de 15 días en sanar, en agravio de una mujer.

El fallo se alcanzó dentro de la audiencia de individualización de sanciones, en la que el imputado aceptó su responsabilidad y las partes optaron por una terminación anticipada a través del procedimiento abreviado, con lo que se dictó la condena.

Los hechos los cometió el 7 de diciembre de 2024, cuando Luis Fernando "N" ingresó sin autorización a la tienda de abarrotes "Esqueda", ubicada en la colonia Centro, en Esqueda, municipio de Fronteras.

Aprovechando la falta de luz solar, sustrajo 700 pesos en efectivo de la caja registradora y, al ser sorprendido por la víctima, intentó huir del lugar, pero al ser alcanzado en la vía pública, la agredió con un golpe en el rostro, ocasionándole lesiones que fueron dictaminadas como que tardan menos de 15 días en sanar.