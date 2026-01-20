Ejecutan a menor en la colonia Urbi Villa del Rey

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Alrededor de las 21:00 horas de la jornada de ayer, vecinos de la colonia Urbi Villas del Rey, ubicada al poniente de Ciudad Obregón, fueron testigos de una agresión armada, un hecho violento que dejó como resultado a una persona sin vida por impactos de proyectil de arma de fuego.

Según la información de testigos del ataque armado, la victima se encontraban al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Vizcaya, y al llegar al cruce con Colonial donde irrumpieron sujetos armados que sin mediar palabra comenzaron la agresión, accionando armas de fuego en su contra, lo que derivó en que recibiera varios impactos de bala.

Al lugar arribaron elementos policiacos de los tres órdenes de gobierno, así como paramédicos de la Cruz Roja en la localidad, quienes solo pudieron corroborar que la víctima, un joven de 16 años de edad, identificado como Jesús Manuel ya no contaba con signos vitales, convirtiéndose en la víctima mortal en hechos violentos número 22 del mes de enero.

Agentes municipales se encargaron de asegurar la zona de la agresión armada a fin de que los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) pudieran realizar las acciones correspondientes que serán anexadas a la carpeta de investigación, así como ordenar el traslado del cuerpo a los laboratorios del Servicio Médico Forense (Semefo) para la autopsia de ley.