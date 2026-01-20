  • 24° C
Policiaca

Fallece joven originaria del Campo 60 tras grave accidente en Navojoa

La muerte de Guitzel Paola, tras varios días hospitalizada a consecuencia de un grave accidente automovilístico, ha causado profunda consternación

Ene. 20, 2026
Tras varios días de convalecer en estado grave, luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico en Navojoa, Sonora, la joven Guitzel Paola A. C., originaria del Campo 60, perdió la vida la mañana de este martes 20 de enero.

El lamentable accidente se registró el pasado 9 de enero, cuando el automóvil en el que viajaban cuatro personas sufrió un impacto frontal contra un muro de contención al descender de los puentes elevados de dicha ciudad. La fuerza del choque fue considerable, provocando que una de las personas perdiera la vida de manera inmediata en el lugar del accidente y otras dos jóvenes, además de Guitzel, resultaran heridas de gravedad.

Guitzel Paola fue rescatada con vida por los cuerpos de emergencia y trasladada de urgencia a un hospital de la región, donde permaneció bajo atención médica especializada. Durante varios días luchó por su recuperación; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, su estado de salud se complicó hasta que finalmente se confirmó su deceso.

La noticia ha generado una ola de consternación no solo en su comunidad de origen, sino también en distintos puntos del sur de Sonora. A través de redes sociales, familiares, amistades y conocidos han expresado mensajes de solidaridad, condolencias y oraciones, acompañando a la familia de la joven en este difícil momento.

La pérdida de Guitzel Paola deja un profundo vacío entre quienes la conocieron y apreciaron. Su recuerdo permanece vivo en su comunidad, que hoy se une en duelo para despedirla y rendirle un último adiós. Descanse en paz.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


